Названы наиболее пострадавшие из-за коронавируса отрасли экономики

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28.04.2020, 14:48, Новости дня

Автодилеры и предприятия общепита наиболее пострадали из-за вспышки коронавируса среди отраслей, находящихся в ведении Минпромторга России, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

«Предприятия промышленности, особенно кто задействован в производстве продукции для борьбы с коронавирусом, – это одна категория предприятий, которая работает 24/7, у них с загрузкой все хорошо, это очевидно. Что касается предприятий, которые в принципе не имеют даже возможности выйти – это общепит, например, им хуже всего, потому что они не работают вообще. Общественное питание, непродовольственная торговля. Это сервисы, в том числе и автодилеры», – передает ТАСС слова министра.

Ранее правительство Москвы сообщило, что выделит субсидии из городского бюджета для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 млн рублей. Кроме того, Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса.

Напомним, в Кремле ответили на вопрос о будущем автопрома в период коронавируса.



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