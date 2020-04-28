Зеленский подписал закон о рынке земли

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28.04.2020, 14:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, информирует пресс-служба главы государства.

«Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года», – говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Случившееся Зеленский назвал историческим моментом. «Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», – отметил Зеленский.

Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица – граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тыс. гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.

Мораторий на продажу сельхозземель действовал на Украине 18 лет.

В середине апреля Верховная рада Украины отказалась рассматривать постановления об отмене принятого законопроекта о введении рынка земли. После этого документ был передан на подпись главе государства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану. 



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