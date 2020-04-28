 

Эксперты предсказывают дефицит мяса в США из-за коронавируса

28.04.2020, 14:39, Новости дня

Говядина, курятина и свинина в ближайшее время могут стать таким же дефицитом, как и туалетная бумага, предупреждают отраслевые эксперты, объясняя это тем, что многие мясоперерабатывающие предприятия временно закрылись в связи с пандемией коронавируса.

«У нас только что завершилась третья неделя сокращения убоя и производства», – заявил товарный брокер и аналитик по животноводству из чикагской фирмы Archer Financial Services Деннис Смит.

«Думаю, примерно через неделю, возможно, где-то с 1 мая, в розничной торговле будет постепенно развиваться дефицит мяса», – добавил он.

Суммарное производство мяса снизилось на 25 процентов, сказал Смит, назвав это «огромным спадом».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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