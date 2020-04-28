Минюст Узбекистана: российские СМИ неправильно рассказывают об узбекском законе об уважении к госязыку

28.04.2020, 14:35, Новости дня

Министерство юстиции Узбекистана раскритиковало некоторые российские СМИ и обвинило их в “пропаганде”. Причиной стало неправильная, по мнению ведомства, подача новости о законопроекте о государственном языке и использовании этого языка чиновниками страны.

Законопроект дополняет статью 42 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан: он недавно был вынесен на обсуждение Министерством юстиции. В случае если закон будет принят, штрафы для должностных лиц в Узбекистане за неиспользование государственного (узбекского) языка в делопроизводстве могут составить от 446 тысяч до 1,1 миллиона сумов ($44-108).

“В этой ситуации российские пропагандистские сайты начали провоцировать. Российский Regnum сообщил, что “в Узбекистане введут штрафы за использование русского языка в госорганах”. Местный сайт Vesti.uz заявил, что “Узбекистан намерен наложить штрафы за язык Пушкина”. Вы чувствуете разницу? Правительство призывает государственные органы “уважать узбекский язык”, в то время как пропагандисты пишут, что в Узбекистане “пытаются оштрафовать за русский язык”, – рассказала 28 апреля пресс-секретарь Минюста Узбекистана Севара Уринбаева.

Она отметила, что новый законопроект – это очень хорошее решение, так как “должностные лица правительственных организаций обязаны уважать узбекский язык, а в противном случае должны быть оштрафованы”.

“Проект закона никаким образом не ущемляет конституционные права наций и народностей, проживающих на территории республики по употреблению родного языка, выбору языка межнационального общения и обучения по своему усмотрению, по обращению в государственные органы и организации на своем языке”, – отметили в Минюсте.

В октябре 1989 года, после развала СССР, власти Узбекской ССР провозгласили узбекский единственным государственным языком страны. Русский язык, который наряду с узбекским использовался в регионе во времена СССР и имел равный ему статус, был наделен статусом языка межнационального общения. Сейчас в Узбекистане действует закон о государственном языке в редакции от 1995 года, где узбекский также назван единственным госязыком. При этом русский широко используется, и в Узбекистане до сих пор действуют русские школы, где обучение идет не на узбекском, а на русском. Делопроизводство также часто ведется на двух языках – узбекском и русском.

Разработчики законопроекта из Минюста Узбекистана говорят, что ориентировались на опыт в законотворчестве Украины, Латвии, Литвы и Таджикистана, где русский язык также не был признан госязыком.

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