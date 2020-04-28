ВВС: “Владимир Иванович” из прослушек по сбитому “Боингу” МН-17, может быть генералом и замглавы погранслужбы ФСБ РФ

28.04.2020, 14:35, Новости дня

“Владимир Иванович”, который фигурирует в прослушках в деле сбитого в Донбассе летом 2014 года нидерландского “Боинга” МН-17, может быть Андреем Бурлакой, генералом и первым замглавы погранслужбы ФСБ РФ, утверждают журналисты ВВС по результатам собственного расследования. Расследовательская группа Bellingcat также провела анализ технических данных прослушек из дела сбитого “Боинга” и независимо от ВВС пришла к выводу, что Андрей Бурлака и “Владимир Иванович” могут быть одним человеком.

ВВС направила запрос в Пограничную службу ФСБ России для комментариев по поводу Бурлаки, но пока не получила ответ.

О чем генерал говорил с сепаратистами

Имя “Владимира Ивановича” появилось в материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование катастрофы в ноябре 2019 года,

Именно к “Владимиру Ивановичу” 16 июля 2014 года, накануне катастрофы “Боинга” звонит самопровозглашенный “премьер-министр” “ДНР” Александр Бородай. В другом разговоре Владимира Ивановича сепаратисты называют “большим начальником”, “прилетевшим из Москвы”. Бородай в частности спрашивает собеседника, могут ли “вертолеты работать в районе Марьинки”, и просит “включить ключ (устройство-скремблер на телефоне спецсвязи).

В еще одной беседе бывший “министр обороны” “ДНР” Игорь Стрелков (Гиркин) жалуется неустановленному лицу: “Мне Владимир Иванович должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми. Мои люди будут выполнять мои приказы”.

С “Владимиром Ивановичем” 17 июля 2014 года, в день катастрофы лайнера, также разговаривает некий Сергей из аннексированного Крыма. Он говорит, что получил его телефонный номер от Аксенова (российского руководителя Крыма) и согласовал план с Бортниковым, директором ФСБ.

Сергей также говорит с Владимиром Ивановичем о российском министре обороны РФ Шойгу:

“Три раза твоему звоним. Там короче, он уже дал команду этому… Ну, они согласовали […] что нам будут выдавать по команде на букву “Ш” человек, знаешь?” спрашивает он. И когда собеседник отвечает, что “не знает”, говорит сам: “Ну, Шойгу. Шойгу”.

В опубликованных следователями телефонных переговорах сепаратисты “ДНР” между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины.

Кто такой Бурлака

По данным ВВС, Андрей Иванович Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 году окончил погранучилище, а службу начинал на границе в Центральной Азии. В 1995 году окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске. В октябре 2007 года указом Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

После работы на Сахалине последовал перевод в Москву, где Бурлака уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства. Из открытых источников известно, что до 2014 года Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

Источник, назвавший ВВС вероятное имя “Владимира Ивановича”, уточнил, что после завершения острой фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду, Героя России. Официально указ о присвоении генералу этой награды, не публиковался, но известны случаи, когда звание Героя России присваивалось закрытым указом, подчеркивают журналисты ВВС.

Перемещения генерала

Журналисты ВВС утверждают, что в день катастрофы “Боинга” генерал Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Эти данные были получены от источника, который имел доступ к системе “Розыск-Магистраль”, где хранятся данные о передвижениях граждан на поездах, самолетах и автобусах в России.

В 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону.

Первый раз Андрей Бурлака вернулся в Москву из поездки в Ростов 16 или 17 апреля 2014 года (у генерала были куплены билеты на оба рейса). За несколько дней до этого, в ночь с 11 на 12 апреля, группа из 52 двух человек во главе с Игорем Стрелковым пересекла российско-украинскую границу в Донецкой области и захватила украинский город Славянск.

Спустя два месяца, 17 июня 2014 года, Бурлака вновь вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, а 20 июня вернулся обратно. Эта поездка состоялась вскоре после первой личной встречи Владимира Путина с только избранным тогда президентом Украины Петром Порошенко.

Наконец, 15 июля 2014 года, за два дня до катастрофы “Боинга” генерал Бурлака снова вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону. На следующий день после катастрофы, 18 июля, Бурлака вернулся из Ростова в Москву и больше, по данным ВВС, в 2014 году в Ростов-на-Дону не ездил.

Источник, имеющий доступ к персональным базам данных, рассказал ВВС, что из системы “Розыск-Магистраль” задним числом были удалены все данные о перелетах генерала Бурлаки за 2014 год. Но журналистам удалось достать информацию о перемещениях военного из архивной копии этой системы.

Экспертиза голоса

Чтобы установить, являются ли “Владимир Иванович” и Андрей Бурлака одним и тем же человеком, журналисты ВВС заказали фоноскопическую экспертизу. Ее проводил ведущий специалист лаборатории Martin Barry Forensic Services (MBFS) Мартин Барри. Барри с 1992 года проводит криминалистические экспертизы в рамках расследования уголовных дел в судах Великобритании, как по запросу адвокатов, так и по заказу полиции и прокуратуры и является членом Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

В качестве образца голоса генерала Бурлаки ВВС использовала фрагменты новостных сюжетов о визите Бурлаки в Оренбург в январе 2013 года, а также интервью, которое он давал в 2018 году для фильма, посвященного работе Пограничной службы России.

Эксперты пришли к выводу, что образцы голоса Владимира Ивановича в целом совпадают с голосом генерала Бурлаки.

“Я прихожу к выводу об умеренной степени поддержки гипотезы, что голос неизвестного человека (“Владимира Ивановича”) является голосом Алекса (генерала Андрея Бурлаки)”, – написал в своем заключении Мартин Барри.

По словам экспертов, голос “Владимира Ивановича” местами звучит напряженно, местами скрипуче, но без элементов шепота. А голос генерала Бурлаки во время интервью звучит “равномерно вяло, с сильными элементами шепчущего звукообразования и без скрипучести”. Но эксперт не исключает, что речь по стилистике может отличаться в зависимости от ситуации: человек привык разговаривать с журналистами в одной манере, а с подчиненными разговаривает совсем в другой.

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“Боинг-777” авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Его обломки упали недалеко от деревни Грабово – на территории, которую контролировали пророссийские сепаратисты “ДНР”. Погибли все 298 человек на борту, более двухсот были гражданами Нидерландов.

Международная следственная группа считает, что самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой “Бук” российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории “ДНР”, а сама установка “Бук” принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Bellingcat утверждает, что эту установку доставили на территорию Украины из Курской области незадолго до выстрела.

Летом 2019 года прокуратура Нидерландов, основываясь на данных следствия, выдвинула обвинения в убийстве пассажиров “Боинга” против трех граждан России и одного гражданина Украины, заявив об их причастности к катастрофе самолета. Обвиняемыми были названы россияне Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов (известный по позывным “Гюрза” и “Халиф”), Дубинский (“Хмурый”) и гражданин Украины Леонид Харченко (“Крот”).​

Из опубликованных записей разговоров следует, что лидеры “ДНР” и сами обвиняемые поддерживали контакты с российскими правительственными чиновниками и говорили с ними о российской военной поддержке сепаратистов в Донбассе. Следователи JIT утверждают, что Бородай и Гиркин в том числе общались с Сергеем Аксёновым, главой аннексированного Крыма, назначенного Кремлем, а также с Владиславом Сурковым, высокопоставленным советником Путина.

Гиркин на момент катастрофы “Боинга” занимал должность главы “вооруженных сил” сепаратистов “ДНР”. По данным расследователей Bellingcat, утром 18 июля, то есть на следующий день после падения самолета, он созванивался с другим упомянутым JIT подозреваемым – Дубинским, который в июле 2014 года возглавлял “ГРУ ДНР”, полностью или частично подконтрольное российскому ГРУ. Они обсуждали эвакуацию ракетной установки “Бук”, из которой был сбит “Боинг”, обратно в Россию.

Пулатова, бывшего подполковник российских ВДВ, который в момент катастрофы был командиром 2-го отдела “ГРУ ДНР”, следствие считает причастным к охране установки “Бук” на территории, подконтрольной сепаратистам. Харченко 23 июля 2014 года также разговаривал по телефону со Стрелковым и запрашивал артиллерийские удары по позициям украинских войск.