В День Победы жители 11 городов РФ увидят в небе военную авиацию

28.04.2020, 14:30, Разное

Жители 11 городов РФ смогут насладиться полетом отечественных военных самолетов 9 мая. Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

О подготовке мероприятия проинформировало представительство Западного военного округа. В число городов, над которыми пролетит военная авиация, входит и Санкт-Петербург. Полноценный парад Победы не состоится 9 мая, поскольку из-за угрозы коронавируса руководством страны принято решение перенести все торжества.

Согласно данным оперативного штаба, в стране на сегодня зафиксировано свыше 93,5 тысяч случаев заболевания COVID-19. Сейчас РФ находится в десятке лидеров антирейтинга по количеству инфицированных, занимая восьмую позицию. Наиболее сложная обстановка сложилась в США, где численность больных превышает миллион человек, информирует iReactor.