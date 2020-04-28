 

Минэнерго дало прогноз по цене на нефть в 2020 году

28.04.2020, 14:30, Новости дня

Цена на нефть в 2020 году в среднем будет чуть более 30 долларов за баррель, сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на онлайн-конференции «Тюменский нефтегазовый форум».

«В этом году мы ожидаем, что цена (на нефть – прим. ВЗГЛЯД) в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть она не будет стоить 15 (долларов – прим. ВЗГЛЯД) и не будет стоить 20. Именно на это и направлены все наши усилия», – приводит его слова ТАСС.

Однако существующий кризис не сильно повлияет на параметры Энергостратегии РФ до 2035 года, так как в стратегию закладывались не очень высокие цены на нефть. «Поэтому производственные показатели, скорее всего, сильно меняться не будут», – отметил Гладков.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что поводы для возвращения цен на нефть к высоким уровням отсутствуют, однако сделка стран – производителей нефти по сокращению добычи может сделать колебания более плавными.



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