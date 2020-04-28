Наргиз считает тяжелую болезнь близких самым страшным испытанием

28.04.2020, 14:30, Разное

Певица Наргиз Закирова пояснила о самом страшном периоде в своей жизни. Семь месяцев страданий от онкологии отца звезда считает несопоставимыми по тяжести ни с чем.

Певица родилась в семье знаменитых узбекских музыкантов, покинувших страну в 90-е годы. Её мама Луиза, сестра Батыра Закирова, родоначальника эстрады в стране, до сих пор живет в США. Когда-то она пела вместе со своим очень популярным на просторах многонационального Советского Союза братом, но после смерти мужа, отца Наргиз, осталась одна. Теперь же в условиях пандемии, хотя родственники, а у певицы трое взрослых детей, и живут в одном городе, обнять друг друга пока не могут. В разлуке с ними и сама Наргиз, но душой и сердцем она рядом.

Отец певицы ушел из жизни семь лет назад, и она уверена, что если бы онкология была вовремя диагностирована, «он был бы жив до сих пор». Разрушенный ураганом Сэнди дом, потеря работы — все меркнет перед тем чувством безнадежного сострадания, когда жизнь близкого человека семь месяцев поддерживает только аппарат ИВЛ.

Певица вспоминает, что теряла сознание в коридорах клиники от стресса и переутомления, так как вместе с мамой дежурила у постели умирающего отца. «Это время для меня было очень тяжелым», — пояснила Наргиз.