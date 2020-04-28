ЕС осудил действия Хафтара в Ливии
28.04.2020, 14:30, Новости дня
Европейский союз (ЕС) считает, что односторонние действия главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара не способствуют урегулированию ситуации в этой стране, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.
Стано заявил, что «односторонние действия, даже силовые, не будут способствовать прочному урегулированию в этой стране, такие попытки неприемлемы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что соглашение, заключенное в декабре 2015 года под эгидой ООН, остается в силе для поиска политического решения, и любые изменения могут быть приняты только в результате межливийского диалога.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что пока не было найдено альтернативы для данного соглашения, потому предложения по дальнейшему урегулированию в Ливии должны поступать в рамках действующего документа.
«Призываем всех акторов, всех, кто имеет влияние на эти стороны, усилить давление, чтобы они прекратили боевые действия и приступили к поиску политического решения. Это необходимо стране и ее населению», – сообщил Стано.
Напомним, Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.
В Москве заявили, что действия главы ЛНА вызывают удивление. В Кремле выразили уверенность, что единственный возможный вариант урегулирования в Ливии – это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта.
Арабист Вячеслав Матузов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой.
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