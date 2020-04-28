Индекс самоизоляции в Москве резко снизился

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28.04.2020, 14:30, Новости дня

Индекс самоизоляции в Москве во вторник днем на уровне 2,9 – это значит, что на улице много людей, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 14.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 2,9, это означает, что на улице много людей. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (3,4), самое низкое – в Ногинске (2,2), передает РИА «Новости».

Если рассматривать российские города с населением более 1 млн человек, в целом в большинстве регионов на 14.00 мск индекс значительно ниже отметки прошлой недели. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Перми (местное время 16.00) и в Новосибирске (местное время 18.00), в обоих городах индекс составил 2,3, самое низкое – в Челябинске (местное время 16.00), где индекс на уровне 1,7.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 110 человек. Вчера было подтверждено 6198 случаев коронавируса.



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