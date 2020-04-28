Официально анонсирован смартфон LG Velvet

28.04.2020, 14:30, Разное

Компания из Южной Кореи LG анонсировали официально свой новый смартфон Velvet. О стоимости мобильного устройства будет известно не раньше 7 мая.

Популярный азиатский бренд LG 28 апреля отправил западным изданиям пресс-релиз, указав в нем полноценные технические параметры новинки, официальная презентация которого намечена на 7 мая. Не исключается, что на такую меру фирма пошла из-за частых утечек данных. Так, вскоре потребители смогут купить девайс Velvet в нескольких цветовых гаммах, его корпус выполнен из металла и стекла, присутствует незначительный каплевидный вырез для «фронталки» на 16 Мп.

LG Velvet оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Cinema FullVision OLED, под которым размещен дактилоскопический сканер. Внедренная в функционал смартфона система искусственного интеллекта в автоматическом режиме изучает воспроизводимые данные и выбирает оптимальное качество звука. Гаджет получил от южнокорейских разработчиков основную камеру на три датчика – 48+8+5 Мп, способную объединять информацию из соседних пикселей в целях получения более качественных изображений при плохой освещенности. Опция ASMR улучшит чувствительность высокопроизводительных микрофонов, функция Voice Out Focus дает возможность удалять ненужный звук при захвате видео, а технология Time Lapse оперативно отрегулирует скорость видео соответственно со сценарием съемочного процесса.

LG Velvet сооружен на платформе чипа Snapdragon 765G и имеет 5G. Прочие особенности – 8/128 Гб памяти, наличие USB-C и 3,5-мм разъем для наушников. Объем аккумулятора составляет 4300 мАч, присутствует поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт.