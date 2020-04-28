Премия Немцова-2020: финальное голосование.

28.04.2020, 14:30, Разное

Читатели «Новой» выбирают 5 из 36 кандидатов.

Фонд Бориса Немцова ежегодно награждает одного человека за отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека. Премия может быть вручена общественным деятелям, журналистам, деятелям культуры. Размер премии — 10 тысяч евро. В выдвижении номинантов принимают участие известные общественные организации, например, «Мемориал», Фонд Фридриха Науманна, движение «Голос», движение «Солидарность», «ОВД-Инфо», «Медиазона», фонд «Свободная Россия», проект «Последний адрес», CEELI Institute, пражский фестиваль KULTURUS, юристы из «Команды 29», Фонд борьбы с коррупцией и др. Онлайн-голосование определит пятерку финалистов. Из них жюри премии выберет победителя. Голосование продлится до 11 мая.

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