Каннский, Венецианский и Берлинский кинофестивали покажут фильмы из своих программ онлайн и абсолютно бесплатно

28.04.2020, 14:21, Разное

Карантин – не повод отказывать себе в удовольствии от просмотра нового большого кино от главных режиссеров мира. Очевидно, к такому выводу пришли и организаторы Каннского, Венецианского, Берлинского и еще десятка других знаковых кинофестивалей, которые решили объединиться для онлайн-киносмотра “Мы едины”. В рамках этой инициативы с 29 мая по 7 июня на сервисе YouTube можно будет бесплатно посмотреть картины, которые должны были быть показаны в рамках программ этих известных киносмотров. Основным организатором выступил кинофестиваль Tribeca, который одним из первых пострадал от пандемии коронавируса. Также в онлайн-марафоне примут участие такие места силы кинематографистов, как Лондонский кинофестиваль BFI, Кинофестиваль в Карловых Варах, Кинофестиваль в Локарно, Кинофестиваль в Сан-Себастьяне, Кинофестиваль Sundance, Токийский международный кинофестиваль, Международный кинофестиваль в Торонто и другие. В ближайшее время станет доступно расписание показов.

Каннский кинофестивальОрганизаторы мероприятия отдельно подчеркивают, что онлайн-просмотры не станут заменой самих фестивалей, которые все еще могут в том или ином формате быть проведены ближе к концу 2020 года, когда будут смягчены условия карантина. Сейчас же, в конце мая, все желающие смогут посмотреть отдельные игровые, документальные и короткометражные работы из программы. А также по желанию сделать пожертвования в фонды для помощи по борьбе с вирусом COVID-19. Отмечается, что в рамках этой онлайн-инициативы не стоит ждать безусловных фестивальных хитов – например, фильмов “Французский диспетчер” Уэса Андерсона, “Довод” Кристофера Нолана или “Святую деву” Пола Верхувена, которые, скорее всего, должны были быть показаны именно на набережной Круазетт. Эти большие премьеры режиссеры наверняка приберегут для более позднего срока.

Напомним, ранее было объявлено, что Каннский кинофестиваль не сможет состояться с 12 по 23 мая и перенесен на неопределенный срок. Позднее директор киносмотра Тьерри Фремо утверждал, что собирается провести его во второй половине лета и исключает возможность переводить Канны полностью в онлайн-режим. Организаторы Венецианского кинофестиваля также заявляли, что не собираются менять даты проведения своего киносмотра – со 2 по 12 сентября – и выступают против интернета.

Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно во второй половине мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов, расположенном на известной набережной Круазетт. Впервые киносмотр прошел в 1946 году и с тех пор не проводился лишь дважды – в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств на проведение.