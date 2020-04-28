Ким Кардашьян выставила на аукцион себя, своих сестер и шоу ради благотворительности

28.04.2020, 14:21, Разное

Приняв эстафету от бразильской супермодели Жизель Бундхен, Ким Кардашьян стала еще одним участником благотворительного марафона #allinchallenge. Цель проекта – собрать деньги, которые пойдут на поддержку людей, оказавшихся в трудном финансовом положении из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Проект представляет собой аукцион, для которого знаменитые и богатые люди предоставляют что-то личное – одежду, картины, услуги или собственное время. Так, Ким Кардашьян предлагает сходить на ланч вместе с ней и ее сестрами. Эта встреча будет запечатлена на камеры и войдет в один из эпизодов нового сезона телешоу “Семейство Кардашьян”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)27 Апр 2020 в 1:00 PDT

Чтобы выиграть аукцион, необязательно жертвовать самую большую сумму и перебивать прошлые ставки.

Пожертвуйте столько, сколько можете. Каждый доллар на вес золота! Мы выберем одного победителя рандомным способом,

– объясняет Ким.

В правилах поясняется, что Ким также оплатит перелет победителю и его сопровождающему в Лос-Анджелес и обратно домой. Покрываться будут только внутренние перелеты по США. Также будет оплачен отель на одну ночь. Ставки принимаются до 25 мая.

Хлое Кардашьян, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер и Крис Дженнер