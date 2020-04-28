Генпрокуратура разоблачила фейк о платном лечении коронавируса

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28.04.2020, 14:16, Новости дня

Генеральная прокуратура признала недостоверной статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Данная информация содержит недостоверные сведения, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медицинских служб, а также к нарушениям общественного порядка и безопасности», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, ведомство потребовало заблокировать другой фейк о продаже американской «вакцины» от коронавируса, которую уже можно приобрести.

Так, в соцсети ВКонтакте в одной из открытых групп размещена информация о возможности приобретения вакцины от коронавируса, который якобы разработан с помощью американских ученых.

«Вакцину уже можно заказать у нас. Больше никаких масок, антисептиков, перчаток, парацетомола и прочей ерунды», – говорится в объявлении в ВКонтакте.

Как отметили в Генпрокуратуре России, эта информация не соответствует действительности, так как на сегодняшний день вакцина от коронавируса не разработана. Эту информацию подтверждает ВОЗ.

Ранее департамент здравоохранения Москвы уже опровергал сведения о том, что пациенты с подозрением на коронавирус якобы вынуждены сами платить за лечение, если их госпитализировала не скорая помощь.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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