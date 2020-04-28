 

Названа самая уязвимая перед коронавирусом группа крови

28.04.2020, 14:10, Разное

Заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что люди со второй группой крови находятся в зоне риска заражения коронавирусом. По его словам, к такому выводу пришли китайские ученые в ходе исследований.

По данным агентства “Москва”, среди умерших от инфекции было около 40% людей со второй группой крови. Владимир Круглый добавил, что информации из других стран пока не поступало. “Сейчас идет накопление данных”, – уточнил специалист.

Утром 28 апреля оперативный штаб сообщил об увеличении числа заразившихся COVID-19 в России. Инфекцию подхватили 6 411 граждан. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 93 558, передает НСН.



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