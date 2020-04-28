Сервис Undo ускорит возврат денег за отмененные билеты на самолет

28.04.2020, 14:09, Разное

В РФ заработал сервис Undo для ускорения возвращения денежных средств за брони и билеты. Его авторами являются разработчики из стартапа Insize.

По словам представителей компании, они с середины второго весеннего месяца оформили две сотни досудебных претензий в адрес самых крупных авиаперевозчиков, гостиниц, билетных агрегаторов и туроператоров. Первые заявления уже удалось изучить и принять, людям при этом выплатят материальные средства, а не ваучеры или схожие инструменты расчета в дальнейшем.

Благодаря работе сервиса Undo удастся получить быстрее денежные средства от отелей, авиакомпаний и туристических фирм за ранее отмененные из-за коронавируса брони и билеты. Undo передаст дело партнерам из юридического агентства, если досудебных исков недостаточно. Многие предполагают, что турагентства и авиаперевозчики в качестве компенсации раздаст ваучеры и мили, но не настоящие деньги.

Отечественная авиакомпания «Победа» в марте приняла решение приостановить все полеты сроком на два месяца. Как сообщалось, воспользоваться ее услугами пассажиры не смогут с 1 апреля по конец мая.