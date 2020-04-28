 

Лавров обсудил пандемию коронавируса с главой МИД Турции

28.04.2020, 14:08, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавируса, а также вопрос о возвращении граждан Турции и РФ на родину, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны предметно обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, принимаемые двумя государствами меры по противодействию ее распространению, перспективы сотрудничества в этой сфере. Особо отмечена налаженная координация в вопросе возвращения граждан РФ и Турции на родину», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Кроме того, министры обсудили вопрос о мирном урегулировании конфликта в Сирии и текущую обстановку в Идлибской зоне деэскалации.

«Затронуты актуальные вопросы двусторонних российско-турецких отношений, а также взаимодействие в рамках международных организаций», – добавили в ведомстве.

Ранее главы МИД России, Ирана и Турции подтвердили проведение саммита по Сирии.



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