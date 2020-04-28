Мужчин предупредили об уязвимости перед коронавирусом

28.04.2020, 14:08, Новости дня

Мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины в соотношении 60% на 40%, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Женщины действительно болеют чуть реже, чем мужчины. Но пропорция здесь не такая значительная. На долю мужчин приходится 60%, на долю женщин около 40%», – сказал он в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом с точки зрения тяжести болезни, по словам Авдеева, нет оснований полагать, что мужчины тяжелее переносят заболевание.

Врач также отметил, некоторые исследования свидетельствуют, что инфицированных коронавирусом среди курильщиков меньше.

«Вроде бы положительная информация для всех курильщиков, если куришь – заболеешь меньше. Но наверное пока говорить об этом преждевременно, потому что, с другой стороны, у нас есть <…> данные <…> другой статистики – среди самых тяжелых пациентов оказывается больше курящих», – отметил он.

Авдеев добавил, что среди пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии «число курильщиков может оказаться в два раза больше, чем среди пациентов, которые находятся на дореанимационном этапе».

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса в 85 регионах.