Набиуллина выступила против запрета микрофинансовых организаций

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28.04.2020, 14:08, Новости дня

Председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина поддерживает дальнейшее ужесточение контроля за микрофинансовыми и коллекторскими организациями, но выступает против их запрета, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам видеоконференции парламентариев с главой ЦБ.

Как отметил Миронов, в ходе совещания он поставил вопрос о запрете деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

«Сегодня МФО – это полукриминальные ростовщические конторы», – передает ТАСС слова Миронова. По его словам, он также поддержал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о запрете коллекторских агентств.

«Сразу хочу сказать ответ Набиуллиной. Она видит все несовершенство, огромное количество проблем, связанных с МФО, но боится, что если их запретить, они уйдут в тень, в подполье, а сейчас худо-бедно они находятся под регулятором. И она выступает за дальнейшее ужесточение требований к МФО и коллекторам, но считает невозможным их ликвидировать», – рассказал глава справороссов, назвав тезис главы ЦБ «ошибочным и спорным».

Напомним, в августе 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.



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