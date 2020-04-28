 

Opel представила электрический фургон Vivaro-e

28.04.2020, 14:06, Новости дня

Известный бренд Opel продемонстрировал публике новое поколение электрического фургона под названием Opel Vivaro-e.

Автомобиль в сором времени может появиться в продаже. Напомним, первые предпосылки к выпуску электрического коммерческого транспорта поступили в начале прошлого года на премьера нынешней версии фургона с бензиновым агрегатом. Что касается готовящейся новинки электрокара Opel Vivaro-e, то в данном случае удалось отказаться от привязки к остальным партнерам.

Предполагается, что электрический фургон Opel Vivaro-e будет доступен по предварительным заказам, а к осени автомобиля поступит к местным дилерам в свободную продажу. Пока цена и комплектации на новинку остаются неизвестными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Прилепин: РФ показала готовность к ситуации с коронавирусом даже после пяти лет санкций

09.04 / Студенты медвузов начали помогать врачам во время пандемии

24.04 / Кадыров раскрыл обстоятельства знакомства с Путиным

23.04 / Мишустин призвал ЕАЭС переходить к более высокому уровню интеграции

02.04 / Моложе 40 лет: Денис Проценко рассказал о смерти пациента с COVID-19

23.04 / В Китае выздоровели более 93% пациентов с коронавирусом

30.03 / Видео: Самые лучшие фильмы об эпидемиях

13.04 / Independent – подмосковная пробка из машин скорой помощи напугала интернет

02.04 / Главный инфекционист ФМБА предсказал прекращение вспышки коронавируса в России

11.04 / За границей от коронавируса умер шестой украинец – МИД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска