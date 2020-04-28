Opel представила электрический фургон Vivaro-e

28.04.2020, 14:06, Новости дня

Известный бренд Opel продемонстрировал публике новое поколение электрического фургона под названием Opel Vivaro-e.

Автомобиль в сором времени может появиться в продаже. Напомним, первые предпосылки к выпуску электрического коммерческого транспорта поступили в начале прошлого года на премьера нынешней версии фургона с бензиновым агрегатом. Что касается готовящейся новинки электрокара Opel Vivaro-e, то в данном случае удалось отказаться от привязки к остальным партнерам.

Предполагается, что электрический фургон Opel Vivaro-e будет доступен по предварительным заказам, а к осени автомобиля поступит к местным дилерам в свободную продажу. Пока цена и комплектации на новинку остаются неизвестными.