Hyundai Elantra получит спортивную версию Elantra N Line

28.04.2020, 14:06, Новости дня

Пользователям стали доступны фотографии новой версии Hyundai Elantra N Line, которая до настоящего времени оставалась зашифрованной.

Эксперты высказали предположение, что официальная презентация «заряженного» седана состоится уже к концу нынешнего года. Кроме того, по предложенным снимкам достаточно сложно рассмотреть дизайн из-за нанесенной пленки. Можно лишь отметить, что автомобиль получил заниженную подвеску, продвинутую выхлопную систему.

Вместе с тем автомобиль сможет похвастаться улучшенными техническими характеристиками. Инсайдеры прогнозируют, что автомобиль имеет 1,6-литровый бензиновый мотор, мощность которого достигает 204 л.с. Кроме того, здесь применят 7-ступенчатую трансмиссию нового поколения.