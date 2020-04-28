 

Hyundai Elantra получит спортивную версию Elantra N Line

28.04.2020, 14:06, Новости дня

Пользователям стали доступны фотографии новой версии Hyundai Elantra N Line, которая до настоящего времени оставалась зашифрованной.

Эксперты высказали предположение, что официальная презентация «заряженного» седана состоится уже к концу нынешнего года. Кроме того, по предложенным снимкам достаточно сложно рассмотреть дизайн из-за нанесенной пленки. Можно лишь отметить, что автомобиль получил заниженную подвеску, продвинутую выхлопную систему.

Вместе с тем автомобиль сможет похвастаться улучшенными техническими характеристиками. Инсайдеры прогнозируют, что автомобиль имеет 1,6-литровый бензиновый мотор, мощность которого достигает 204 л.с. Кроме того, здесь применят 7-ступенчатую трансмиссию нового поколения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Глава канадского МИД: Канада и Украина никогда не согласятся на отказ от претензий к Ирану в деле о крушении самолета МАУ

02.04 / ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии

21.04 / 10 городов мира с самым высоким ростом цен на недвижимость

26.03 / В Москве начали дезинфицировать подъезды

28.03 / Россия полностью закрывает границы

17.04 / ЕС настаивает на добровольном использовании приложений, отслеживающих контакты пользователя

04.04 / Правительство поможет россиянам, застрявшим за границей

01.04 / Налоговая получила доступ к данным электронных кошельков россиян. Ранее так было только для счетов в банках

11.04 / Трамп подготовил санкции для стран, которые отказываются вывозить своих граждан из США во время эпидемии коронавируса

15.04 / МИД Италии анонсировал создание вакцины от коронавируса к осени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска