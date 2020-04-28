ABC – пока Европа возвращается к нормальной жизни, РФ стоит перед непростым выбором

28.04.2020, 14:03, Новости дня

Целый ряд вропейских стран, в том числе Франция, Италия и Германия, готовятся к постепенному смягчению карантинных мер с первой половины мая по мере снижения числа случаев заражения коронавирусом, пишет ABC. В то же время РФ оказалась перед выбором: рискнуть экономическими последствиями продления режима самоизоляции или возможной вспышкой COVID-19 в стране.



Reuters

Первую смерть от коронавируса в Европе зафиксировали ещё 15 февраля — тогда в одной из парижских больниц скончался 80-летний турист из Китая. Однако, как отмечает испанская ABC, правительства европейских стран избегали принятия радикальных мер по борьбе с вирусом до тех пор, пока число погибших на территории Европы не возросло до пугающих масштабов.

Так, правительство Италии, где уже в конце февраля коронавирус подтвердился у нескольких сотен людей, не считало необходимым закрывать границы. Власти Испании ввели чрезвычайное положение только 14 марта, то есть после целого ряда массовых мероприятий, в том числе акции протеста 8 марта. Власти Франции не стали отменять первый тур муниципальных выборов, который прошёл 15 марта. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывался ограничивать свободу передвижения англичан.

Как пишет издание, на сегодняшний день в каждой из этих четырёх стран погибло более 20 тыс. человек, не считая тысячи погибших, не поступавших в больницы. Наиболее низких показателей смертности удалось добиться в странах, где эффективно реагировали на распространение вируса путём социального дистанцирования и массового тестирования, например в Германии.

По мере снижения ежедневных случаев заражения в Европе начинается новый этап, который, пока отдалённо, но всё же напоминает возвращение к нормальной жизни и предполагает возможность выйти из дома, пойти в школу и вновь открыть свой бизнес для клиентов. Самое большое препятствие — страх перед второй волной эпидемии из-за преждевременного смягчения карантинных мер.

Так, в Германии школьники и студенты начнут постепенно возвращаться в стены учебных заведений. С 4 мая возобновятся занятия в выпускных классах гимназий, начальных школ и профессионально-технических училищ, однако небольшими группами и с меньшим количеством часов. В ряде школ в преддверии возобновления работы в понедельник уже прошли первые занятия. С 4 мая в стране вновь откроются парикмахерские. А на прошлой неделе уже открылись магазины площадью до 800 квадратных метров.



Тем не менее детские сады остаются закрыты для всех, кроме детей медицинского персонала или сотрудников сил безопасности.



При 150 тыс. заражённых более четверти коек в интенсивной терапии остаются пустыми.



Вместе с тем, немцы должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование. Кроме того, отныне станет обязательным использование масок в общественном транспорте и в закрытых общественных помещениях.

Также с 4 мая второй этап карантина, который продлится не менее двух недель, начинается и в Италии. По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, через неделю будет вновь разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. Для прогулок откроются парки. Будут разрешены индивидуальные тренировки и посещения близких родственников. Кроме того, возобновится проведение траурных церемоний при участии не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции. При этом ношение масок станет для итальянцев обязательным.

С 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с 1 июня — ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских.



Во Франции новый этап карантина начнётся уже 11 мая. Во вторник конкретный план по смягчению ограничительных мер премьер-министр Эдуар Филипп представит на рассмотрение парламента, а затем в случае одобрения местным властям и профсоюзам. Ожидается, что первым делом в школу вернутся ученики начальных классов.

Издание полагает, что наиболее сложная ситуация в Европе складывается в Великобритании, которая осталась без «чёткого руководства» в условиях пандемии после того, как коронавирус был обнаружен у премьер-министра Бориса Джонсона.

Несмотря на то что с начала недели Джонсон вернулся к исполнению своих обязанностей, жители Великобритании, которая пятой прошла отметку в 20 тыс. смертей, успели разочароваться во введённых мерах, сроки смягчения которых остаются неизвестны.

Британцы сетуют на медленную реакцию правительства на начало вспышки, отсутствие массового тестирования на коронавирус и нехватку средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Кроме того, оппозиция настаивает на разъяснении правительством стратегии по выходу из карантина, в состоянии которого страна находится с 23 марта.

Сроки смягчения ограничительных мер также неизвестны и в России, власти которой оказались перед непростым выбором, полагает ABC. Президенту Владимиру Путину предстоит решить: сохранить меры по самоизоляции, что грозит ежедневной потерей миллионов долларов, либо ослабить ограничения, что может привести к вспышке эпидемии.

Несмотря на то что нынешние меры действуют лишь до 30 апреля включительно, глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что смягчение мер по самоизоляции будет возможно не ранее чем через две недели.