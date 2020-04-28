Скандалы: Королева моды оказалась голой

28.04.2020, 14:00, Разное

Сеть магазинов Fashion House не пережила самоизоляции, объявила о прекращении работы и перестала платить сотрудникам

Пандемия коронавируса и введение ограничений привели к тому, что компания Fashion House не может продолжать работать, говорится в письме для сотрудников сети мужской и женской одежды от ее департамента по работе с персоналом. Все деньги ушли на выплаты заработных плат, деньги на счетах компании закончились, иные платежи не предвидятся, сказано в письме: «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство».

«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили два сотрудника магазинов сети и топ-менеджер Fashion House.

Связаться с вице-президентом Fashion House Надеждой Каймоновой и территориальным директором сети Светланой Абидовой не удалось: их телефоны заблокированы. Телефоны на сайте компании также не отвечают.

Сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House существует с 2001 г., сказано на ее сайте. У нее 19 магазинов в Москве и области.

Пик развития Fashion House пришелся на 2016 г. – компания управляла 29 магазинами общей площадью 10 000 кв. м с выручкой 1,4 млрд руб., говорит Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики». По его словам, сеть не шла в «ногу со временем» – не смогла предложить привлекательную франшизу, не развивала онлайн-продажи.

По данным Роспатента, доступным в «СПАРК-Интерфаксе», владелец товарного знака Fashion House – ООО «Артемида». По данным ЕГРЮЛ, основной владелец «Артемиды» с долей 97,3% – Кирилл Бергман, еще 1,5% принадлежит Анне Иост, 1,2% – Ольге Федотовой. Через «Артемиду» они владеют еще шестью компаниями, занимающимися оптовой и розничной торговлей одеждой и обувью. В 2018 г. суммарная выручка юрлиц, входящих в группу, составила 713,5 млн руб., чистая прибыль – 83,1 млн руб. Бергман на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Последний раз зарплату в компании платили 27 марта, рассказал «Ведомостям» сотрудник сети: это был аванс за март, с того же числа не оплачивались больничные листы и выплаты по декретным отпускам.

28 марта из-за распространения коронавируса были закрыты общественные места, в том числе непродовольственные магазины и торговые центры. Все магазины Fashion House были закрыты. 10 и 20 апреля должны были быть еще выплаты – аванс и премиальная часть, но их не последовало, сетует сотрудник сети, а 23 апреля все получили письмо, что компания прекращает вести бизнес. Персоналу, более чем 300 сотрудникам, предложили немедленно расторгнуть трудовые договоры, рассказали «Ведомостям» два работника компании.

После этого руководство стало требовать с директоров магазинов списки на увольнение, негодуют топ-менеджер ритейлера и сотрудник магазина: в противном случае говорили, что оставят работников без трудовых книжек, необходимых для дальнейшего трудоустройства справок и личных вещей, оставленных в офисе. Сейчас с руководством нет связи – корпоративная почта и телефоны отключены, говорит сотрудник компании. По словам топ-менеджера Fashion House, сотрудники подписывают заявление об увольнении по «собственному желанию».

Работодатель не вправе вынуждать сотрудников увольняться по собственному желанию или по соглашению сторон, это незаконно, отмечает Дмитрий Клеточкин, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». По его словам, в случае банкротства сотрудники могут потребовать включить долги по зарплате в очередь кредиторов. Параллельно можно попробовать подать заявление о возбуждении уголовного дела, советует Клеточкин: невыплата зарплаты – преступление.

Снижение спроса в марте и введение ограничительных мер резко ухудшили положение продавцов одежды, особенно после того, как большинство торговых центров отказались предоставить арендные каникулы, напоминает Бурмистров.

6 апреля представители 49 компаний фэшн-бизнеса написали открытое президенту Владимиру Путину и в правительство России. Операторы сетевого ритейла обеспечивают порядка 3,5 млн рабочих мест и сотни миллиардов налоговых поступлений во всех регионах России, отмечалось в письме. Непродовольственный ритейл включен в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей. Но это не обеспечивает малым и средним компаниям дополнительной устойчивости в апреле и может значимо помочь, только если сеть вошла в список системообразующих, отмечает Бурмистров.

Татьяна Романова