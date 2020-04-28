Скандалы: Недвижимость главы «Метростроя» пришла в движение

28.04.2020, 14:00, Разное

У Николая Александрова, достроившего «Зенит-арену», арестовали активы почти на 2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге арестовали недвижимость бывшего генерального директора и акционера «Метростроя» Николая Александрова. Ее стоимость оценивается в 1,8 млрд руб. Сам Николай Александров проходит в качестве обвиняемого сразу по двум уголовным делам. Его обвиняют в растратах при строительстве Фрунзенского радиуса и бизнес-центра на Левашовском проспекте. С защиты Николая Александрова следователи ФСБ взяли подписку о неразглашении.

Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Дзержинский районный суд наложил арест на имущество Николая Александрова. По некоторым данным, среди арестованных объектов оказались арт-отель «Республика» на Казанской улице, помещения на Обводном канале, Садовой, Пушкинской, 4-й Красноармейской улицах и проч. Стоимость 14 арестованных объектов оценивается в 1,8 млрд руб.

По первому уголовному делу Николая Александрова задержали 10 декабря 2019 года. По версии правоохранителей, акционер «Метростроя» вместе с директором управления производственно-технологической комплектации филиала компании Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым расхищали средства «Метростроя» при строительстве Фрунзенского радиуса. При исполнении госконтракта по строительству пятой линии метро от станции «Международная» до станции «Шушары» между ООО БТР и «Метростроем» был заключен договор на 178 млн руб. на поставку строительных материалов. Следователи считают его фиктивным: якобы все три фигуранта уголовного дела знали, что в реальности материалы отсутствуют и не будут поставлены «Метрострою».

В конце января Николая Александрова отпустили из-под стражи домой, но уже через месяц следователи ФСБ вновь вышли в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Тогда к обвинению в хищении 178 млн руб. добавился еще один эпизод. По версии правоохранителей, Николай Александров и неустановленные лица убедили закупить кабели для электромонтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена на 153 млн руб. Следствие уверено, что в ней не было никакой необходимости, однако фиктивный договор с ООО «Опт-Юнион» был заключен, а деньги перечислены без реальной поставки материалов. Несмотря на все доводы сотрудников ФСБ, тогда суд не стал изменять меру пресечения для Николая Александрова и оставил его дома.

Через 10 дней после этого в УФСБ по Санкт-Петербургу возбудили новое уголовное дело в отношении Александрова. По версии следствия, у ООО «Метропаркинг» появился долг в 730 млн руб. перед ОАО «Метрострой». Это было связано со строительством бизнес-центра вдоль Барочной улицы, на пересечении с Левашовским проспектом, которое началось в 2013 году. Николай Александров на заведомо невыгодных для его компании условиях обеспечил подписание от лица УПТК, филиал ОАО «Метрострой», договора цессии с ООО «Циклон КЗС». Право требования долга переходило к компании с 30% «скидкой». Их, по версии следствия, намеревались присвоить Николай Александров и неустановленные лица. «Метрострой» потерял право требования долга и имущества ООО «Метропаркинг», в том числе спортивного клуба. 4 апреля Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вновь отправил экс-гендиректора компании в СИЗО.

По версии следствия, ущерб от действий Николая Александрова понес именно «Метрострой», а потому арест имущества обеспечивает защиту его интересов.

Компания пока не признана потерпевшей стороной по делу, в «Метрострое» арест имущества “Ъ” пока не прокомментировали. Сам Николай Александров не признавал вину ни по одному вмененному ему эпизоду, но и от показаний по существу отказывался. Защита экс-гендиректора отказывалась комментировать уголовное дело “Ъ”, а в апреле стало известно, что с адвокатов взяли подписку о неразглашении.

Марина Царева