“Действовать нужно, как “Нафтогаз”. Польша пригрозила арестовать активы “Северного потока – 2” из-за спора с Россией

28.04.2020, 13:54, Новости дня

Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик в интервью журналу Wprost, которое вышло 27 апреля, рассказал, что польское правительство рассматривает вариант ареста активов “Газпрома”, чтобы заставить его выполнять решение Стокгольмского арбитража.

В конце марта Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с “Газпромом” о цене на газ. Суд признал справедливыми требования государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG изменить формулу цены в рамках подписанного с РФ в 1996 году контракта, поскольку она была нерыночной и завышенной, сообщила PGNiG. Новая формула будет применена к поставкам газа начиная с 1 ноября 2014 года. PGNiG предварительно оценила компенсацию за переплату в $1,5 млрд. “Газпром экспорт” заявил, что изучает решение суда. Но 24 апреля PGNiG сообщила, что Россия не выполняет его, поскольку “Газпром” выставил ей счета за газ на старых условиях.

Поскольку россияне не выполняют решение суда, “было бы неплохо” вначале арестовать акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые занимаются проектами газопроводов “Северный поток” и “Северный поток – 2”, сказал Ковальчик. Это может задержать реализацию проекта “Северный поток – 2”, подчеркнул он.

Чиновник считает, что в этом вопросе Польша не должна идти на уступки “Газпрому”. По его словам, в Польше есть люди, которые предлагают не спорить с российской компанией, считая ее надежным поставщиком. Ковальчик сказал, что “Газпром” таковым не является, поскольку за 20 лет у Польши были “различные неприятные истории с ними, включая перебои с поставкой сырья”.

В качестве примера Ковальчик привел историю спора “Газпрома” и НАК “Нафтогаз України”, когда РФ тоже отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража. Требуя выплаты около $3 млрд компенсации, Украина, отметил он, добивалась ареста активов “Газпрома” по всей Европе, что привело к положительному результату (в конце 2019 года “Газпром” перечислил Киеву деньги). По мнению Ковальчика, действовать нужно “точно так же, как “Нафтогаз”, однако “этот путь требует дальнейших процессуальных решений”.

“Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе “Газпромом” и его дочерними компаниями, в конечном итоге могут быть использованы для эффективного взыскания Польшей долгов. Это реальный путь, и “Газпром” должен принять его во внимание при рассмотрении спора с PGNiG”, – подчеркнул заместитель министра.

Спор PGNiG и “Газпрома” в Стокгольмском арбитраже начался в 2016 году. Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. В PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт с “Газпромом”.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV. Строительство газопровода началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-го но этого не произошло. 11 февраля “Газпром” сделал презентацию, из которой следует, что трубопровод планируют запустить в этом году.