В Южной Корее предположили, что Ким Чен Ын не появляется на публике, опасаясь коронавируса

28.04.2020, 13:54, Новости дня

Лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, не появляется на публике, опасаясь заразиться коронавирусом. Об этом 28 апреля на парламентских слушаниях заявил южнокорейский министр по делам объединения Ким Ен Чхоль, сообщило агентство Reuters.

В Южной Корее накануне проинформировали, что они не обнаружили никаких “подозрительных перемещений” в КНДР. По данным официального Сеула, Ким Чен Ын “жив и здоров”, он находится вблизи курортного города Вонсан.

Ким Ен Чхоль, который курирует отношения с Северной Кореей, сказал, что отсутствие Ким Чен Ына на церемониях не является чем-то необычным. После прихода к власти Ким Чен Ын действительно не пропускал церемонии в годовщину дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, “но многие мероприятия по этому поводу, включая торжества и банкет, были отменены в связи с опасениями по поводу коронавируса”, подчеркнул южнокорейский министр.

По словам Ким Ен Чхоля, с середины января было как минимум два случая, когда Ким Чен Ына не было на публике почти 20 дней. Он считает это “неудивительным, учитывая текущую ситуацию с коронавирусом”. Министр назвал фейком информацию, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и что китайские медики отправились в Северную Корею для консультаций.

В КДНР ранее заявили, что случаев заражения коронавирусом в стране не зафиксировано, но в США считают это утверждение ложью. Командующий американскими вооруженными силами в Южной Корее генерал Роберт Абрамс сообщил, что власти КНДР в конце февраля – начале марта “предпринимали драконовские меры” на пограничных переходах и в воинских формированиях, чтобы остановить распространение инфекции.

Последний раз лидера Северной Кореи Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался в ночь на 25 апреля – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. У прессы вызывало вопросы то, что Ким Чен Ын впервые за время правления не присутствовал на празднованиях по случаю дня рождения Ким Ир Сена.

По данным проекта 38 North, который мониторит ситуацию в КНДР, специальный бронированный железнодорожный состав, который использует Ким Чен Ын, не позже 21 апреля прибыл на станцию вблизи курортного города Вонсан.

Северокорейский дипломат, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил 25 апреля, что информация о болезни Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Никаких данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына на сайте государственного информационного агентства КНДР ЦТАК в последние дни не появлялось. Последнее сообщение о деятельности лидера Северной Кореи датируется 27 апреля – отмечается, что он направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамафосу.

Президент США Дональд Трамп заявил 27 апреля, что знает о состоянии здоровья главы КНДР. “Вероятно, вы услышите что-то в не столь отдаленном будущем”, – сказал он журналистам.

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года.