 

Офис президента больше не будет курировать поставки в Украину препаратов и оборудования для борьбы с COVID-19

28.04.2020, 13:54, Новости дня

Офис президента больше не будет курировать поставки в Украину препаратов и оборудования для борьбы с COVID-19. Об этом 28 апреля сообщил сайт главы государства.

Теперь за логистику в этом направлении будет отвечать Министерство здравоохранения Украины.

“Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19”, – сказал министру здравоохранения Украины Максиму Степанову в ходе сегодняшнего совещания президент страны Владимир Зеленский.

Секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что вскоре в Украину прибудет еще один самолет с необходимыми средствами.

“В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 тыс. защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав”, – отметил Тимошенко.

По словам Степанова, его ведомство закупило более 70 тыс. костюмов биозащиты на средства резервного фонда. В будущем Минздрав будет использовать деньги стабилизационного фонда, который был создан специально для преодоления эпидемии COVID-19.

23 апреля транспортный самолет “Мрія” доставил в Украину 103 тонны медицинского груза из Китая. Самолет на аэродроме в Гостомеле встречал в том числе и Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерли 239 человек, а 992 уже выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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