 

“За плевок ответишь”: ФИФА может запретить плеваться во время матча

28.04.2020, 13:54, Новости дня

Международная федерация футбола в ближайшее время может внести изменения в правила проведения матча из-за пандемии коронавируса. По мнению председателя медицинского комитета ФИФА Мишеля Д'Хоге, за плевки, возможно, судьи будут наказывать футболистов желтыми карточками.

"Нам следует постараться исключить плевки на поле. Возможно, футболисты даже будут получать за это желтые карточки. Ведь плевок распространяет вирус очень быстро", – цитирует Д'Хоге Daily Mail.

Стоит отметить, что во время игры футболисты плюются не только на поле, но и друг в друга. За такое наплевательское отношение к сопернику теперь можно будет сразу схлопотать красную карточку.



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