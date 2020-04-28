 

Хирургов заменяют врачи УЗИ: Мясников рассказал о нехватке медиков в Москве

28.04.2020, 13:54, Новости дня

В московских клиниках не хватает врачей, сообщил в эфире радиостанции "Вести ФМ" главврач городской клинической больницы номер 71 имени Жадкевича Александр Мясников. По его словам, кадры нужны многим столичным медучреждениям, не только 71-й ГКБ.

"Нам очень нужны врачи. Не только нам. По Москве нам распределяют кадры, очень помогают медицинские студенты, люди, приезжающие из других городов, из Петербурга, – рассказал Мясников. – У нас сейчас хирургов заменяют врачи УЗИ, пока не найдем кого-то еще".

Он привел пример, когда в ГКБ номер 71 привезли больного, которого некому было оперировать.

"Везут больного с отрубленной кистью, а у меня хирурги дежурят, работают терапевтами. Но мы тут же их перекинули в Боткинскую, прооперировали", – рассказал главврач.

Инфекционную нагрузку на больницы он назвал колоссальной. Тем не менее, медики умудряются не только лечить больных, но и осваивать новый опыт и делиться им с коллегами.

"Мы перед тем, как открыться, отправили ребят… не главного врача, а реаниматологи поехали к реаниматологам, терапевты к терапевтам поучиться что-то делать. Мы же не знаем ничего. Мы каждое утро собираемся и каждый рассказывает, чему научился, – отметил Мясников. – Инструкции – все расписано, но абсолютно бесценно посмотреть, как люди работают".

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заболевших COVID-19 в РФ на данный момент составляет почти 93,6 тысячи человек, из них более 48,4 тысячи – в Москве.



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