Российский космонавт прокомментировал кадры Пентагона с НЛО

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28.04.2020, 13:54, Новости дня

Космонавт Максим Сураев слабо верит, будто Землю посещают корабли других цивилизаций. В время своих полетов на орбиту, он тоже никаких НЛО там не видел, рассказал Сураев в интервью агентству РИА Новости.

Что касается видео, опубликованного Военно-морским флотом США, то оно не очень четкое: сложно понять, что за объект там запечатлено. Может и тарелка, а может и рукотворный объект, считает космонавт.

Напомним, ранее ВМФ США опубликовал видео, на котором заметен неопознанный объект. Его сняли пилоты боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.



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