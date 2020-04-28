 

Медведев призвал политиков направить месячную зарплату для помощи в борьбе с COVID-19

28.04.2020, 13:53, Разное

Дмитрий Медведев, занимающий должность председателя «Единой России», выступил с инициативой оказать финансовую поддержку медикам. На эти цели экс-глава правительства предлагает однопартийцам перечислить месячную зарплату.
Медведев призывает присоединиться к инициативе депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, а также парламентариев из российских регионов. Политик, выступая на совещании президиума совета «ЕР», предложил всем, у кого есть возможность, направить заработную плату за месяц на партийные взносы.

Все собранные деньги пойдут на помощь сотрудникам медицинских учреждений, ведущим борьбу с коронавирусом. Поддержка будет оказана и тем, кто на данный период столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.



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