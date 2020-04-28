Брат Владимира Кузьмина обвинил в бедах семьи супругу музыканта

28.04.2020, 13:53, Разное

По мнению брата исполнителя Владимира Кузьмина Александра, во всех нынешних бедах музыкантах виновата его жена Екатерина Трофимова. Стоит напомнить, что совсем недавно певец вновь вернулся к супруге, бросив любовницу.

Впрочем, Александр Кузьмин обратил внимание, что в последние месяцы его брат выглядит странно, а их общение практически прекратилось. Мужчина выразил мнение: у женщин есть свойство быть коварными, а своей любовью они «способны завести под монастырь возлюбленного». На данный момент этот сценарий не применим к исполнителю, однако он по настоянию жены принял кришнаизм.

К слову, Трофимова практически сразу невзлюбила брата супруга, так как тот пытался объяснить музыканту, что данная вера лишь помешает ему в будущем. Александр Кузьмин признает, сейчас музыкант воспринимает все его слова исключительно в негативном ключе.