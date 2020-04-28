 

Глава ЦБ призвала расширить механизмы прямой господдержки россиян и бизнеса

28.04.2020, 13:48, Новости дня

Продолжение наращивания российскими банками поддержки заемщиков на фоне неблагоприятной ситуации в экономике из-за распространения коронавируса может привести к росту рисков для финансовой системы, предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Те меры, которые принимают Банк России, правительство, помогают также получать новые кредиты, в первую очередь на неотложные нужды. Но надо понимать, что для банков это не проходит даром, на них ложится часть убытков. … Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется», – передает РИА «Новости» слова Набиуллиной.

«Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий», – добавила глава ЦБ.

Напомним, в четверг на совещании с банкирами президент Владимир Путин заявил, что необходимо помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Сербия получила российскую помощь в связи с коронавирусом

01.04 / Аргентина заявила о намерении продолжить переговоры с кредиторами

27.03 / Медведев не удалял Абызова во «ВКонтакте». Что на самом деле произошло в соцсети между старыми друзьями

12.04 / “Мрія” будет доставлять грузы для борьбы с COVID-19 – “Укроборонпром”

23.04 / Дело Шеремета. Адвокат сообщил, что в доме Кузьменко проводят обыск

30.03 / ЦБ спрогнозировал значительный спад экономической активности в России

13.04 / В Висконсине готовятся объявить результаты праймериз

15.04 / В США за сутки зафиксировали более 1,5 тыс. смертей от коронавируса

27.03 / Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве

29.03 / Не те маски. В Италии священник провел онлайн-службу с фильтрами Facebook

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска