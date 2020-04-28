Глава ЦБ призвала расширить механизмы прямой господдержки россиян и бизнеса

28.04.2020, 13:48, Новости дня

Продолжение наращивания российскими банками поддержки заемщиков на фоне неблагоприятной ситуации в экономике из-за распространения коронавируса может привести к росту рисков для финансовой системы, предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Те меры, которые принимают Банк России, правительство, помогают также получать новые кредиты, в первую очередь на неотложные нужды. Но надо понимать, что для банков это не проходит даром, на них ложится часть убытков. … Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется», – передает РИА «Новости» слова Набиуллиной.

«Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий», – добавила глава ЦБ.

Напомним, в четверг на совещании с банкирами президент Владимир Путин заявил, что необходимо помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.