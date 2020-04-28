В Москве начата проверка сообщений о похищении бизнесменом ребенка

28.04.2020, 13:48, Новости дня

Полицейские начали проверку по сообщениям о похищении бизнесменом Русланом Тутушевым своей дочери у бывшей сожительницы, сообщили в ГУ МВД Москвы.

«Мы видели информацию о похищении, размещенную на одном из телеграм-каналов. Проверяем ее достоверность и пытаемся выяснить, когда и где этот инцидент имел место», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее телеграм-канал Lifeshot сообщил, что бизнесмен Руслан Тутушев якобы похитил свою четырехмесячную дочь у бывшей сожительницы. Тутушев владеет долей в компании «Нижнеомринская нефть», которая занимается переработкой и добычей нефти и газа.

По этим данным, сам Тутушев сообщил полицейским, что после того, как он разошелся с сожительницей, та не давала ему видеться с ребенком. По словам женщины, мужчина в начале апреля напился и попытался вырвать у нее дочь.

В марте в республике Марий Эл арестовали 33-летнюю женщину, похитившую новорожденную девочку из роддома. По факту похищения несовершеннолетней были возбуждены уголовные дела по статьям «похищение» и «халатность». Самого ребенка нашли, а подозреваемую в похищении задержали. Предположительно, женщина смогла попасть внутрь здания через общий подвал из соседнего корпуса. Главврач роддома в Йошкар-Оле уволен после похищения ребенка.