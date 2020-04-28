Список возможных лекарств от коронавируса расширен до 13

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28.04.2020, 13:48, Новости дня

Министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

В частности, список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, расширен с девяти до 13, передает ТАСС.

Так, согласно рекомендациям министерства, при лечении коронавируса возможно применение препаратов (международное непатентованное наименование): гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.

Тем временем президент РФ Владимир Путин поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 



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