 

В Пироговке не согласились с мнением, что ИВЛ — это «орудие убийства»

28.04.2020, 13:42, Разное

На своей странице в Facebook врач поделился итогами работы отделения реанимации за три недели и акцентировал внимание на статистике пациентов, которым потребовалась искусственная вентиляция легких. По словам врача, на сегодняшний день выписано 6 пациентов (18,2% от общего числа больных на ИВЛ), умерло — 8 (24,2%). Переведены из отделения анестезиологии-реанимации (ОАР) и продолжают лечение в стационаре 4 человека (12,1%).

«Не будем загадывать в отношении них, но двое с хорошей перспективой на ближайшую выписку, двух других надеемся выписать чуть позже, пока нуждаются в диализе. Продолжает лечение в ОАР – 15 (45,5%). Наиболее тяжелая группа, но есть пациенты с хорошей перспективой», – информирует Гусаров.

Врач также опубликовал разбивку возрасту по выписанным пациентам, находившихся на ИВЛ:

18-44 года – 3 (50%);

45-60 лет – 2 (33,3%);

61-74 года – 0;

75-90 лет – 1 (17,7%). Да-да, 88 лет!;

старше 90 лет – 0.

Гусаров отметил, что тяжело болеют пациенты разных возрастных групп, а ИВЛ — это не «орудие убийства», как заявляют некоторые медики, а еще один инструмент интенсивной терапии, который позволяет спасать безнадежных больных.

«Вы должны понимать, что если бы мы не применяли этот метод, то летальных исходов сейчас было бы 33! – информирует Виталий Гусаров и добавил, что у пожилых пациентов также есть шансы на выздоровление.

Ранее журнал JAMA обновил крупнейший на сегодня отчет, который показал, что в больницах самой большой медицинской сети Нью-Йорка умерло 25% пациентов с COVID-19, которые были на ИВЛ. До этого ученые сообщали о смерти 88% пациентов, но изменили результаты после получения большего количества данных.



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