Минздрав РФ дал разрешение на клиническое исследование препарата от COVID-19

28.04.2020, 13:30, Разное

Минздрав РФ опубликовал сообщение о том, что получено разрешение на клиническое исследование препарата от COVID-19. Уже вскоре фармацевтическая компания, разработавшая фавипиравид, приступит к его испытанию.

В настоящий момент исследовательские группы во многих странах разрабатывают лекарство от COVID-19. В РФ для борьбы с коронавирусом планируют использовать препарат фавипиравид. Уже вскоре его начнут активно изучать медики в 17 регионах России. Им предстоит выяснить, насколько лекарство эффективно борется с недугом, а также установить возможное побочное действие и подтвердить безопасность новой разработки.

Минздрав РФ при помощи пресс-службы уже проинформировал о том, что дал разрешение на клиническое исследование. В заявлении отмечается, речь идёт об открытом испытании, в котором примет участие большое количество людей. Медики планируют получить обширные данные, используя рандомизированную схему сравнительного анализа. При этом пока не названо имя фармацевтической компании, которая представила новую формулу, сообщается лишь, что речь идёт о противогриппозном препарате с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой. Специалисты из Китая уже имели возможность ознакомиться с разработкой и высоко её оценили. Они констатировали, при лечении пациентов с COVID-19, препарат оказался эффективен.

Последние данные указывают, в РФ за прошедшие сутки прирост больных COVID-19 составил 7,4%, о чём свидетельствует портал стопкоронавирус.рф. В числовом значении – это 6 411 пациентов. В результате в стране на утро 28 апреля заразились 93 558 человек, из них выписаны с выздоровлением 8 456 пациентов. Скончалось же за весь период пандемии 867 больных, что является одним из наиболее низких показателей в мире.