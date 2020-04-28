 

Лавров и Зариф осудили оружейное эмбарго США против Ирана

28.04.2020, 13:30, Новости дня

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону Афганистан, затронув и проблематику ядерной сделки в свете планов США продлить против Ирана оружейное эмбарго.

«Главы МИД Ирана и РФ в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно развития политической ситуации в Афганистане, обсудив усилия, направленные на примирение и политический консенсус в этой стране», – передает РИА «Новости» сообщение, опубликованное внешнеполитическим ведомством Ирана.

Другой темой переговоров стала ядерная сделка. Как отмечает иранский МИД, министры отвергли новый план США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий, который был ранее опубликован газетой New York Times.

Со ссылкой на источники в администрации президента США издание сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому США смогут воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.



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