Дочь Владимира Машкова Мария поздравила брата Никиту с днем рождения

28.04.2020, 13:30, Разное

Дочь режиссера Владимира Машкова Мария тепло поздравила своего брата Никиту с днем рождения. Актриса призналась, что соскучилась за родственником, и пожелала ему счастья.

Мария Машкова является дочерью Елены Шевченко и Владимира Машкова. Через некоторое время после ее рождения родители разошлись, и мать вышла замуж за Игоря Лебедева. В результате у Марии появились два брата – Никита и Всеволод, с которыми она старается как можно чаще общаться. Мария вспомнила, как ожидала появления на свет очередного ребенка своей матери, предполагая, что Елена Шевченко родит дочь. Машкова очень хотела назвать сестру Елизаветой и повторяла регулярно имя вслух, но при этом не хотела, чтобы ребенок родился с ней в один день. Тогда девочке было 10 лет, и она волновалась, что пополнение в семье случится на ее юбилей 19 апреля.

Однако дочь известного режиссера не дождалась сестры, но рада, что у нее есть два брата, и за старшим из них она очень скучает. Мария поздравила его с 25-летием, пожелав счастья и никогда не сомневаться в собственной всесильности. Не менее звезда благодарна за то, что Никита все же не испортил ее первый юбилей.

Старший из братьев также является крестным отцом дочерей Марии Стефании и Александры. По ее словам, молодой человек показывал племянницам разные фокусы, включая карточные, обучил игре в бильярд, хотя мать переживала о другом – она думала, что родственник станет рассказывать девочкам про философов, так как сам увлекается этой дисциплиной и имеет драматическое образование.

День рождения Марии Машковой в текущем году чуть не испортился из-за коронавируса. В связи с закрытиями границ она разлучилась с родными, оставшимися в США. Задействовав друзей и посольства, актриса улетела за океан за несколько дней до наступления 35-летия. Ей также удалось найти старый дневник с личными записями о будущих детях, увлечении спортом и правильной еде и хорошей внешности.