Эксперт: В ситуации с коронавирусом не время расставаться с суверенитетом

28.04.2020, 13:30, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса продемонстрировала, что сейчас не время расставаться суверенитетом, следует развивать национальное законодательство и Конституцию, сообщила в комментарии газете ВЗГЛЯД сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

«Наднациональные институты не показали своей эффективности в борьбе с пандемией, захлестнувшей мир. События последних месяцев – например, заявление президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения – в очередной раз, убеждают в том, что важнейшие решения, касающиеся жизни и здоровья людей, организации здравоохранения и многие другие внутренние вопросы, должны приниматься органами, которые находятся ближе к населению страны. А значит, еще рано передавать суверенитет и государственные полномочия на наднациональный уровень, в чем нас на протяжении длительного времени пытались убедить», – сообщила Хабриева.

По ее словам, «пандемия показала, что РФ оказалась в более выгодном положении по сравнению со многими другими странами, столкнувшимися в коронавирусом – российское государство сработало на опережение, подготовив поправки к Конституции, закрепляющие приоритеты и гарантии, оказавшиеся жизненно необходимыми для граждан в сложившихся обстоятельствах».

Она также отметила, что на фоне распространения коронавируса «мы убедились в том, что у нас очень хорошая система законодательства и отлаженные механизмы законотворчества». «В РФ были и есть «сильные» базовые законы, необходимые для организации противодействия распространению инфекции (например, федеральные законы: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). К тому же, оперативно были внесены изменения во многие законодательные акты, обеспечившие оперативное реагирование на изменение обстановки и усиление угрозы – в КоАП, в упомянутый закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и многие другие», – добавила Хабриева.

«Ситуация с пандемией показала, что не время расставаться суверенитетом, как государственным, так и правовым. Надо развивать свое национальное законодательство и свою Конституцию, которая является опорной конструкцией всей государственной и правовой организации российского общества», – указала сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

По словам Хабриевой, «очень важно, что были своевременно угаданы вызовы, с которыми столкнется наша страна, и поправки к Конституции на первое место поставили доступность медицинской помощи, охрану общественного здоровья, социальную солидарность и социальное партнерство, заботу о старшем поколении, детях и некоторые другие приоритеты».

«Если проанализировать меры и их последовательность, которые сейчас предпринимает государство для борьбы с пандемией, то можно увидеть, что именно они лежат в основе принятых решений: первоочередная самоизоляция пожилых людей, дошкольников и школьников, ограничение работы предприятий и способы сохранения заработной платы. Также можно видеть слаженную работу органов публичной власти, чему способствует укрепление конституционными поправками единство публичной власти», – заключала она.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об определенных «прикидках» возможных дат голосования по Конституции. По данным опроса ВЦИОМ, две трети россиян собирают участвовать в голосовании по изменениям в Конституцию.