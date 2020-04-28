 

Ректор МГУ счел нецелесообразным заменять ЕГЭ

28.04.2020, 13:30, Новости дня

Альтернативные механизмы оценки знаний вместо Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне пандемии коронавируса нецелесообразны, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Человек, который точно решил куда-то поступить, знает, что ЕГЭ, которое у него будет, позволит поступить, и он два года занимался именно для этого. И вдруг ему говорят, что ЕГЭ не будет, а будут учитываться другие баллы. Для него это шок?» – сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, проведение ЕГЭ откладывается на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, пункты сдачи в регионах закрыты. 

Ректор МГУ уточнил, что вопрос механизма проведения ЕГЭ пока не решен, однако «все стороны должны действовать взвешенно и не допускать резких движений». 

«Безусловно, кризис есть кризис, и в любой ситуации мы решение найдем. Уверен, что вузы справятся с приемом в этой непростой ситуации. Ничего страшного не будет», – добавил Садовничий.

Вместе с тем он считает неправильным отменять госэкзамены и защиты дипломных работ из-за пандемии коронавируса. 

«Вряд ли это правильно. Мы сейчас наладили хорошую систему дистанционного обучения, и, могу сказать, что готовы провести госэкзамены и защиту дипломных работ дистанционно. И скажу, что выпускники больше хотят все-таки защитить диплом, сдать госэкзамен, получить полноценный диплом. Мне кажется, никаких проблем здесь не будет. В МГУ уже приступили к сдаче зачетов, текущих экзаменов, и в мае будет разгар сессии», – сказал он.

Садовничий не исключил возможность проведения защиты дипломов вместе с государственными экзаменами.

«Возможно, в ряде случаев это можно совместить. Никаких директивных решений по этому вопросу нет, но пока мы исходим из того, что мы проведем госэкзамен и защиту диплома», – сказал ректор.

Ранее ректор МГУ рассказал о реформировании вуза. По его словам факультеты МГУ могут быть объединены в 14-16 научных школ. 



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