 

Pampers прервал сотрудничество с Региной Тодоренко

28.04.2020, 13:30, Разное

Вслед за потерей контракта с PepsiCo телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с новой неприятностью. После скандального заявления сотрудничество с ней прервала компания Pampers.
У знаменитой медийной личности появилась еще одна возможность убедиться в справедливости народной мудрости «молчание – золото». Озвучив непопулярное мнение о том, что жертвы домашнего насилия часто преследуют корыстные цели в виде самопиара или же им просто нравится жалость окружающих, Тодоренко столкнулась буквально с целым шквалом критики. Уровень агрессивной реакции настолько высок, что доходит до публичных проклятий телеведущей. Некоторые сравнивают это даже с травлей, несмотря на извинения, которые она принесла после некорректного высказывания.

Испорченная репутация телезнаменитости отразилась и на её профессиональной деятельности. Гневные заявления распространились не только по отношению к самой Тодоренко, но и в адрес тех рекламодателей, с которыми она сотрудничала.

Представители Pampers в официальном обращении подчеркнули, что не одобряют ни её слова, ни ту жестокость, которая направлена против ведущей. Однако ситуация вынуждает бренд аннулировать контракт, а средства на его реализацию передать для поддержки семей, пострадавших от насилия. Громким лишением Регины Тодоренко титула «Женщина года» отметился ранее журнал Glamour.



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