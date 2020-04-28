Трамп обновил прогноз по числу жертв коронавируса в США

28.04.2020, 13:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп признал, что от коронавируса могут умереть больше американцев, чем он предполагал недавно. Теперь, по его оценкам, вирус, вероятно, унесет жизни от 60 до 70 тысяч человек по всей стране.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране уже зарегистрировано более 56 тысяч летальных исходов.

«Да, мы потеряли много людей, – заявил Трамп на брифинге в Розовом саду. – Но если посмотреть на первоначальные прогнозы, когда говорилось о 2,2 миллиона человек, но теперь мы, вероятно, движемся примерно к 60-70 тысячам».

«Это очень много, даже один человек – это слишком много для этого», – добавил он, после чего поставил себе в заслугу предотвращение еще большего числа жертв благодаря запретам на въезд иностранных граждан из Китая и Европы.

Ранее Трамп прогнозировал, что эпидемия приведет к гибели 50-60 тысяч человек.