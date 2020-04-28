 

Россия обошла Иран по числу выявленных случаев COVID-19

28.04.2020, 13:20, Новости дня

В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 6411 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии. Общее число инфицированных составляет 93 558. Таким образом, Россия обогнала по числу заболевших COVID-19 Иран и заняла восьмое место по количеству инфицированных в мире.

Умерли за сутки 72 человека. С начала эпидемии погибли 867 пациентов.

В Москве, по официальным данным, за сутки заболели 3075 человек. Более 40 процентов пациентов – люди в возрасте до 45 лет.

Всего в мире число подтверждённых случаев COVID-19 превысило три миллиона, умерло более 200 тысяч человек. Наиболее пострадавшей от вируса нового типа страной остаются Соединённые Штаты. Там заболевание COVID-19 подтверждено более чем у одного миллиона человек, умерли более 56 тысяч.

В Европе лидером по числу пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией является Испания – почти 230 тысяч человек, умерли более 23,5 тысяч больных. В Италии диагноз COVID-19 подтверждён почти у 200 тысяч человек. Умерли почти 27 тысяч пациентов. Это самый высокий показатель смертности среди европейских стран.

  • Радио «Свобода»

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