 

В Приморье мигрантов на полях хотят заменить студентами и заключенными

28.04.2020, 13:18, Новости дня

Министерство сельского хозяйства Приморского края объявило, что из-за закрытия границ хочет во время весенних полевых работ заменить трудовых мигрантов студентами и заключенными. 

“На 2020 год для привлечения в сельскохозяйственное производство заявлены в визовую службу более 1 тысячи китайских рабочих, а также около 200 киргизов, узбеков и таджиков. С учетом закрытия границ привлечение трудовых ресурсов невозможно. Поэтому основная задача региона – использовать местные трудовые ресурсы”, – рассказали в Минсельхозе.

Местная сельхозакадемия, по данным чиновников, уже сформировала студенческий отряд из 64 человек. Студенты будут работать в теплицах с рассадой, помогут подготовить технику к работам, а учащиеся по ветеринарным направлениям проведут дезинфекцию вместе с ветслужбами. Всего на добровольных началах планируется привлечь к полевым работам около 400 учащихся местных вузов. 

Студенты не единственные, кого хотят привлечь к сельхозработам в Приморье. Ранее сообщалось о задействовании на посевных мероприятиях 160 осужденных, в планах местного ФСИН – увеличение их числа до 400 человек. Как отмечают в ведомстве, участие в полевых работах поможет заключенным в дальнейшем трудоустройстве и социальной адаптации. 

Основные аргокультуры, которые выращиваются в Приморском крае, –это кукуруза и соя. В этом году площади пашен хотят увеличить на 3% –до 509 тысяч гектаров.



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