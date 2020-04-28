 

Нижегородский губернатор обвинил “жителей столичного региона” в том, что они привезли коронавирус в Дивеевский монастырь

28.04.2020, 13:18, Новости дня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил утром 28 апреля, что во вспышке коронавирусной инфекции на территории Серафимо-Дивеевского монастыря виноваты москвичи и другие приезжие. 

“Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре”, –  приводит слова Никитина его пресс-служба. 

Накануне стало известно, что в Дивеевском женском монастыре после пасхальной службы коронавирусом заразились более 70 человек. Сейчас монастырь по решению Роспотребнадзора находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.

Накануне Никитин посетил это село, а также монастырь и медицинский центр при нем. Он заявил, что тяжелых пациентов, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ, в монастыре нет, а медицинский центр на территории монастыря будет дополнительно обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. 

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 апреля, общее число заболевших COVID-19 в России превысило 93 тысячи человек. За последние сутки в России выявили более 6400 новых случаев инфицирования коронавирусом в 83 регионах, 89 из них пришлись именно на Нижегородскую область, которая стала седьмым регионом по количеству новых случаев. Москва при этом продолжает оставаться центром эпидемии: за прошедшие сутки там было выявлено более 3 тысяч новых случаев. 

 



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