Нижегородский губернатор обвинил “жителей столичного региона” в том, что они привезли коронавирус в Дивеевский монастырь

28.04.2020, 13:18, Новости дня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил утром 28 апреля, что во вспышке коронавирусной инфекции на территории Серафимо-Дивеевского монастыря виноваты москвичи и другие приезжие.

“Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре”, – приводит слова Никитина его пресс-служба.

Накануне стало известно, что в Дивеевском женском монастыре после пасхальной службы коронавирусом заразились более 70 человек. Сейчас монастырь по решению Роспотребнадзора находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.

Накануне Никитин посетил это село, а также монастырь и медицинский центр при нем. Он заявил, что тяжелых пациентов, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ, в монастыре нет, а медицинский центр на территории монастыря будет дополнительно обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 апреля, общее число заболевших COVID-19 в России превысило 93 тысячи человек. За последние сутки в России выявили более 6400 новых случаев инфицирования коронавирусом в 83 регионах, 89 из них пришлись именно на Нижегородскую область, которая стала седьмым регионом по количеству новых случаев. Москва при этом продолжает оставаться центром эпидемии: за прошедшие сутки там было выявлено более 3 тысяч новых случаев.