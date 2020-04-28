 

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России

28.04.2020, 13:16, Новости дня

В связи с распространением коронавируса акцию «Георгиевская ленточка» в этом году в РФ решено провести в новом усовершенствованном онлайн-формате.

«Волонтеры Победы» помогают в организации акции уже шестой год. За это время активисты движения раздали 15 млн лент жителям РФ и стран зарубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагается найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них», – говорится в сообщении организаторов акции, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что посты можно отметить хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.

При этом активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Также волонтеры передают ленты в магазины, аптеки, пожилым людям и ветеранам, находящимся на самоизоляции, вместе с доставкой продуктов питания и медикаментов. Ленточки также направляют медицинским работникам и сотрудникам силовых структур. Все ленты предварительно дезинфицируются и обрабатываются.

«Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева на груди», – сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Ранее сообщалось, что самолет с георгиевской лентой длиной около 30 метров на протяжении трех часов кружил в воскресенье над Чикаго (штат Иллинойс) и озером Мичиган в рамках акции «Георгиевская ленточка».

Идея акции родилась в 2005 году в Москве. Георгиевские ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. За время существования акции георгиевская ленточка успела побывать на вершине Эльбруса, в космосе, несколько лет подряд облетала на легкомоторном самолете статую Свободы. Всего за прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира.



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