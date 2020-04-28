В Норвегии задержали миллионера, чья жена таинственно исчезла два года назад

28.04.2020, 13:16, Новости дня

Полицейские задержали в Осло норвежского миллионера 70-летнего Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого из дома в 2018 году стало одним из самых обсуждаемых преступлений, долгое время считавшееся похищением ради выкупа, сообщили СМИ.

«Полиция во вторник утром задержала Тома Хагена. Его жена пропала полтора года назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету VG сообщение полиции.

Как отмечает издание, полицейские машины с включенными мигалками в 8.30 утра заблокировали автомобиль Хагена, который направлялся на работу. Газете не удалось получить комментарий полиции, однако те пообещали провести пресс-конференцию в ближайшее время.

Напомним, в начале января 2019 года неизвестные потребовали у норвежского миллионера Тома Хагена выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте Monero за жену, которую похитили 31 октября 2018 года из дома в Лиллестреме в окрестностях Осло. Правоохранители, в том числе специалисты Европола и Интерпола, никаких следов женщины найти не смогли.