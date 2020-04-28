Эксперт объяснил отказ Абэ ехать на парад Победы в сентябре

28.04.2020, 13:16, Новости дня

«Из-за ситуации с коронавирусом приоритеты Японии сместились в сторону внутренней политики. Сейчас не время и не место для Абэ кататься по другим странам», — сообщил газете ВЗГЛЯД японист Олег Казаков, комментируя отказ премьер-министра страны Синдзо Абэ ехать на парад Победы в Москву в сентябре.

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ озабочен проблемой распространения коронавируса. Основное внимание Абэ сосредоточено на том, чтобы достойно выйти из этой критической ситуации, ведь его обвиняют в том, что он поздно спохватился», – считает старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Все вопросы, связанные с внешней политикой, сейчас в Японии находятся на втором плане и могут интерпретироваться по-разному, добавил эксперт.

«Что касается 3 сентября, с одной стороны, Япония заинтересована в продолжении диалога с Россией по известным проблемам. В этом году должны состояться межрегиональные и побратимские обмены. Конечно, Япония была бы заинтересована продолжать эту работу по взаимодействию на разных уровнях, прежде всего на уровне лидеров государств», – рассуждает Казаков.

«С другой стороны, сейчас не время и не место для Абэ кататься по другим странам. Он призывает людей сидеть дома на самоизоляции, а сам поедет за границу? Ведь никто не знает, что будет в сентябре», – добавил собеседник.

«В целом же в отношениях РФ и Японии главная проблема заключается в том, что за столом переговоров идут беседы не о будущем, а о прошлом. Это тормозит очень многие процессы», – резюмировал эксперт.

Ранее японские СМИ сообщили о том, что премьер-министр Синдзо Абэ не сможет принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если те состоятся в День окончания Второй мировой войны, 3 сентября.

Такая позиция Токио уже доведена до сведения российской стороны по дипломатическим каналам.

Как пишет Asahi Shimbun, мероприятия в Москве 3 сентября будут неминуемо посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года. По мнению японского МИД, участие премьера в таких мероприятиях сопряжено с признанием включения Южной части Курил в состав СССР, что неприемлемо, с точки зрения Токио.

Напомним, 16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. Он пообещал, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся в этом году.